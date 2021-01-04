На Эриксена появился ещё один претендент

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На Эриксена появился ещё один претендент

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен интересен не только ПСЖ, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, за звёздного датчанина намерена побороться "Валенсия", которая готова арендовать его в январе.

Впрочем, "летучие мыши" ещё не решили, делать ли предложение 28-летнему футболисту, поскольку есть сомнения, потянет ли клуб его зарплату.

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 12 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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