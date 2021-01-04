На Эриксена появился ещё один претендент
Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен интересен не только ПСЖ, пишет La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, за звёздного датчанина намерена побороться "Валенсия", которая готова арендовать его в январе.
Впрочем, "летучие мыши" ещё не решили, делать ли предложение 28-летнему футболисту, поскольку есть сомнения, потянет ли клуб его зарплату.
В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 12 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Не пропустите: Черышев-старший: "Денис доволен тем, где он сейчас находится". | http://soccernews.ru
главное
-
Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"
-
ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников
-
Главные новости дня: 3 января
-
Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда
-
Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Долги "Тамбова" продолжают расти: названы свежие цифры
-
Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ
-
Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае
-
На Эриксена появился ещё один претендент
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Челси"
-
Клопп не уверен, что "Ливерпуль" подпишет центрального защитника в январе
-
1
Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"
-
ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников
-
Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем"
-
Симеоне высказался о лидерстве "Атлетико" в Примере
-
Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси"
-
"Атлетик" назвал имя нового главного тренера
-
Главные новости дня: 3 января
-
2
Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда
-
2
Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси"
-
"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А
-
"Барселона" минимально победила "Уэску"
-
3
"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль
-
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк показал фото из отпуска
-
Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14