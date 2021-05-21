На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура

"Вальядолид" – "Атлетико"

22 мая, 19:00. Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"

Вы же не хотите пропустить чемпионский матч? Вспоминая все то преимущество, которое было у "Атлетико" посреди сезона, становится до абсурда смешно, что мадридцы довели дело до последнего тура. Более того, "матрасники" вообще были на грани краха. На прошлой неделе подопечные Диего Симеоне чуть не опозорились. Потеря очков с "Осасуной" означала бы, что судьба сезона зависит бы уже от "Реала". К счастью, команде удалось проявить тот характер, которыми всегда славились коллективы Эль Лоб. Луис Суарес очень вовремя проснулся от безголевой спячки. Между прочим, посреди недели уругваец встречался с Лионелем Месси. В сети уже шутят, что кэп "Барселоны" приезжал лично мотивировать своего друга на решающий шаг. На первый взгляд, "Атлетико" повезло с календарем. Исторически "матрасники" очень успешно играют против "Вальядолида". После возвращения "ла Пусела" в Примеру, они лишь однажды отбирали очки у мадридского гранда, а последняя победа датирована далеким 2009-ым. В конце концов, "Атлетико" следует продемонстрировать, что эта команда действительно достойна звания чемпиона.

"Реал" – "Вильярреал"

22 мая, 19:00. Мадрид, "стадион имени Альфредо Ди Стефано"

Когда в начале зимы Зинедин Зидан подчеркивал, что "Реал" будет бороться до самого конца, эти слова воспринимали не без иронии. Что ж, на горизонте последний игровой день Ла Лиги, а "сливочные" до сих пор сохраняют шансы на титул. Конечно, не все зависит от них. Если "Атлетико" победит, то уже ничего не будет иметь значения. Однако любой другой результат в матче "полосатых" соседей возвращает ситуацию под контроль королевского клуба. Вот только поединки начнутся одновременно, все будет меняться очень стремительно, какой тут контроль! Давайте на мгновение забудем о чемпионской интриге. Согласитесь, отчетная игра попала бы в подобную подборку на любом этапе сезона. "Реал", очевидно, лишний раз рекламировать не нужно, а против него будет играть финалист нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Да, в чемпионате не все складывается наилучшим образом, но "Вильярреал" никогда не сдается в жертву. Команда Унаи Эмери, к слову, в прошлом туре уничтожила "Севилью" со счетом 4:0. Поэтому это противостояние в любом случае было бы интересным даже для нейтрального зрителя.

"Лестер" – "Тоттенхэм"

23 мая, 18:00. Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

Брендан Роджерс такой Брендан Роджерс... "Лестер" снова потерял все преимущество на финише и, похоже, снова останется без Лиги Чемпионов. Сезон, в котором почти всех лидеров АПЛ сильно лихорадило, "лисы" прошли довольно ровно, начав опрометчиво терять очки только в марте. Ситуация такова, что "Лестеру" теперь нужно побеждать и надеяться на неудачу "Ливерпуля". Или хотя бы забить в своем матче на пять голов больше, чем это параллельно сделают мерсисайдцы. Если честно, то случиться может что угодно. "Тоттенхэм" уже давно не выглядит сплоченной командой, а "Ливерпуль" будет играть против "Кристал Пэлас", который прощаться с Ройем Ходжосоном. "Шпоры" только по именам выглядит грозно, но на поле этого не видно, или видно проблесками и не всегда. Увольнение Жозе Моуринью глобально ничего не поменяло. Доказательством чего может служить поражение от "Астон Виллы" в предыдущем туре. И заявление Харри Кейна о желании начать новый этап в своей карьере явно не поспособствует поднятию боевого духа!

"Аталанта" – "Милан"

23 мая, 21:45. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Нечто похожее, как и в ситуации "Лестера", можно сказать о "Милане". Более того, "россонери" длительное время даже возглавляли турнирную таблицу. Особенно ярые сторонники даже начали мечтать о чемпионстве. Но чуда не произошло! "Милан" посыпался во втором круге. И сделал это настолько провально и ужасно, что в итоге может оказаться вне ТОП-4. Для спокойной жизни нужно побеждать "Аталанту". В противном случае все будет зависеть от матчей "Юве" и "Наполи". Шансы на успех в Бергамо есть. "Милан" – лучшая команда в европейской топ-пятерки по количеству набранных очков на выезде. Прогнозировать, в каком состоянии после обидно проигранного финала Кубка будет "Аталанта", крайне сложно. Команда может как просесть психологически, так и попытаться согнать злость на соперниках. Не забывайте, что в первом круге на "Сан-Сиро" "Милан" был унижен со счетом 0:3. Все мы, конечно, ждем выхода на поле Алексея Миранчука, который сыграл в финале Кубка около 10 минут.

"Анже" – "Лилль" & "Брест" – ПСЖ

23 мая, 22:00

Это именно тот случай, когда придется либо постоянно переключать канал, либо каждые несколько минут проверять счет в параллельном матче. Французы тоже оставили чемпионские разборки на последний тур. Правда, и здесь они пройдут заочно. ПСЖ отстает от "Лилля" только на один балл. На расстоянии победы от лидера еще и "Монако", но у монегасков все очень плохо с дополнительными показателями. Теоретически никто из лидеров не должен потерять очки. Однако это чемпионские матчи, где фактор опыта на стороне ПСЖ. В то же время "Лилль" приучил к тому, что умеет показать характер, когда этого требует ситуация. Словом, если вы не равнодушны к турнирной интриге Лиги 1 и ждете очередного шоу от Мбаппе или Неймара, смело включайте матч парижан. Но если вам больше нравится яркий, непредсказуемый и, что самое главное, командный футбол, то вам по дороге с "догами". Главное, не забудьте регулярно проверять, как дела в другом поединке. Это очень важно. Когда еще мы сможем увидеть потенциальную смену чемпиона во Франции?

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников