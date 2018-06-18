На этой неделе "Барселона" планирует закрыть свой первый входящий трансфер

На этой неделе каталонская "Барселона" планирует закрыть свой первый входящий летний трансфер.

Так, по сведениям испанской прессы, игроком "сине-гранатовых" уже в ближайшее время должен стать защитник "Севильи" Клеман Лангле. Подписание 23-летнего бека будет стоить каталонскому гранду примерно 35-40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, бывший игрок "Реала" мечтает сыграть за "Барселону". | soccernews.ru