На этой неделе еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

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На этой неделе еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

В УЕФА решили почтить память защитника "Фиорентины" Давиде Астори, который был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине.

Как сообщает Sky Sports, в связи с этим на текущей неделе все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.

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