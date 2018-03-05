На этой неделе еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

В УЕФА решили почтить память защитника "Фиорентины" Давиде Астори, который был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине.

Как сообщает Sky Sports, в связи с этим на текущей неделе все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.

Не пропустите: "Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори. | http://soccernews.ru