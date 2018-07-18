На этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера общей стоимостью 150 миллионов евро
На этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера, информирует Bleacher Report Football.
Так, по сведениям источника, после подписания голкипера "Ромы" Алиссона за 75 миллионов евро "красные" бросят все усилия на завершение переговоров по трансферу полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, покупка которого оценивается примерно в 70 миллионов евро.
Напомним, "Рома" уже согласилась продать Алиссона "Ливерпулю". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31