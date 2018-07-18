На этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера общей стоимостью 150 миллионов евро

На этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера, информирует Bleacher Report Football.

Так, по сведениям источника, после подписания голкипера "Ромы" Алиссона за 75 миллионов евро "красные" бросят все усилия на завершение переговоров по трансферу полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, покупка которого оценивается примерно в 70 миллионов евро.

Напомним, "Рома" уже согласилась продать Алиссона "Ливерпулю". | soccernews.ru