На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ
"Рубин" и "Тамбов" могут в ближайшие дни провести товарищеский матч в Казани.
"Заехали на сбор на неделю. Теперь, если власти снимут запрет, через 3-4 дня сможем сыграть товарищескую игру. Если нет, потренируемся и уедем в Тамбов готовиться к первому туру. Мы позвонили руководителям "Рубина". Они ждут прямые указания от Роспотребнадзора. Если всё решится положительно, то в конце недели можем сыграть", - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Напомним, что матчи между командами РПЛ не проводились с марта из-за пандемии коронавируса.
"Тамбов" сейчас находится в Казани. "Рубин" предоставил конкуренту по борьбе за выживание свою базу для подготовки к возобновлению сезона.
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|22
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