На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ

"Рубин" и "Тамбов" могут в ближайшие дни провести товарищеский матч в Казани.

"Заехали на сбор на неделю. Теперь, если власти снимут запрет, через 3-4 дня сможем сыграть товарищескую игру. Если нет, потренируемся и уедем в Тамбов готовиться к первому туру. Мы позвонили руководителям "Рубина". Они ждут прямые указания от Роспотребнадзора. Если всё решится положительно, то в конце недели можем сыграть", - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Напомним, что матчи между командами РПЛ не проводились с марта из-за пандемии коронавируса.

"Тамбов" сейчас находится в Казани. "Рубин" предоставил конкуренту по борьбе за выживание свою базу для подготовки к возобновлению сезона.

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