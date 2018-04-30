На этой неделе Неймар вернется в Париж

Уже на этой неделе форвард ПСЖ Неймар вернется в расположение своего клуба, информирует UOL Esporte.

По сведениям издания, в Париж 26-летний нападающий прилетит в ближайший четверг, после чего он будет готов приступить к тренировочным занятиям в составе парижан.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ. В настоящее время он восстанавливается после полученной трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru