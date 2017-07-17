На этой неделе отец Неймара встретится с руководством ПСЖ

Теги неймарбарселонапсж

На этой неделе отец Неймара встретится с руководством ПСЖНа этой неделе отец форварда каталонской "Барселоны" Неймара встретится с руководством французского ПСЖ, информирует AS.

По сведениям издания, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с возможным переходом бразильца в стан парижан. Если вице-чемпиону Франции удастся договориться с самим футболистом, то его трансфер будет стоить ПСЖ 222 миллиона евро - именно такая сумма прописана в контракте Неймара с "Барсой" в качестве клаусулы.

Напомним, Фернандес исключил уход Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

ВМЕСТО ГЕЙМАРА ДИБАЛУ И ГРИЗМАННА КУПИТЬ !

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов