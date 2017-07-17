На этой неделе отец Неймара встретится с руководством ПСЖ

На этой неделе отец форварда каталонской "Барселоны" Неймара встретится с руководством французского ПСЖ, информирует AS.

По сведениям издания, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с возможным переходом бразильца в стан парижан. Если вице-чемпиону Франции удастся договориться с самим футболистом, то его трансфер будет стоить ПСЖ 222 миллиона евро - именно такая сумма прописана в контракте Неймара с "Барсой" в качестве клаусулы.

Напомним, Фернандес исключил уход Неймара. | soccernews.ru