На этой неделе состоится встреча агентов Мориба с представителями "Барселоны"
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Альберт Рохе, встреча агентов полузащитника Илайша Мориба с представителями "Барселоны" была перенесена на среду, 28 июля.
Ранее Sport сообщал, что сегодня должна была состоятся встреча, на которой стороны должны обсудить продление контракт молодого хавбека.
Сам Мориба дал указание своим представителям сделать все возможное, чтобы остаться в каталонском клубе. Игрок намерен продолжить свои выступления на Камп Ноу.
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