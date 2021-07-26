На этой неделе состоится встреча агентов Мориба с представителями "Барселоны"

2 Теги барселонаилайш мориба

На этой неделе состоится встреча агентов Мориба с представителями "Барселоны"Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Альберт Рохе, встреча агентов полузащитника Илайша Мориба с представителями "Барселоны" была перенесена на среду, 28 июля.

Ранее Sport сообщал, что сегодня должна была состоятся встреча, на которой стороны должны обсудить продление контракт молодого хавбека.

Сам Мориба дал указание своим представителям сделать все возможное, чтобы остаться в каталонском клубе. Игрок намерен продолжить свои выступления на Камп Ноу.

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Комментарии

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igorbykovta

CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/lovkis

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мориба - потенциально следующий пострадавший от щупалец бессовестного карлика!Когда уже усмирят лео и его наложниц!...Мда...Вискас Эль Барса!

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