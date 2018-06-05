На этой неделе Тухель проведет встречу с Неймаром

На этой неделе новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель проведет встречу с ведущим форвардом своей команды Неймаром.

Так, по сведениям The Sun, наставник парижан и его подопечный встретятся в Лондоне. В беседе с бразильцем 44-летний специалист планирует обсудить ситуацию с будущим игрока. В частности, чемпионы Франции хотят получить от футболиста гарантии того, что ближайшим летом он не покинет "Парк де Пренс".

Напомним, Суарес вспомнил об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru