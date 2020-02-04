На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

"Бавария" – "Хоффенхайм"

5 февраля, 22:45. Мюнхен, "Альянц-Арена"

Каждый сезон "Бавария" начинает с безусловной цели оформить дубль на внутренней арене и, при благоприятных обстоятельствах, пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов. В Бундеслиге на прошлой неделе мюнхенцы впервые за длительный период вернулись на первую строчку, а теперь пришло время доказать свой статус фаворита и в Кубке Германии. Однако, "красным" достался едва ли не самый удобный оппонент на стадии 1/8 финала – "Хоффенхайм". Зинсхаймцы уже имеют в активе победу над "Баварией" в сезоне 2019/20. Осенью ребята Альфреда Схрёдера одержали волевую победу в логове мюнхенцев. Тот матч запомнился сольным перфомансом Саркиса Адамяна – армянин забил дважды после перерыва и усилил давление на Нико Ковача, которого в конце концов уволили. Под руководством Ганса-Дитера Флика "Бавария" ожила и полна решимости отомстить "сине-белым" той неудачу. Но и "Хоффенхайм" имеет кубковые амбиции... Короче говоря, будет интересно!

"Лацио" – "Верона"

5 февраля, 22:45. Рим, "Стадио Олимпико"

В столице Италии сойдутся претендент на чемпионство и главная неожиданность первой части сезона в Серии "А". И Лацио, и Верона стали истинными открытиями кампании 2019/20. "Орлы" под руководством Симоне Индзаги сенсационно продолжают чемпионскую гонку с "Ювентусом" и "Интером", а ранний вылет из еврокубков может стать секретным оружием римлян в борьбе с командами Сарри и Конте. Но пока для "Лацио" главной задачей является стабильный набор очков. "Верона", однако, непростой соперник. В нынешнем сезоне "мастифы" стали крепким середняком лиги и достойно играют даже с грандами. Например, в воскресенье подопечные Ивана Юрича в меньшинстве завоевали выездную ничью с "Миланом". Достижения выглядит еще более значительным, учитывая 5-матчевую серию побед в исполнении "россонери" во всех турнирах. Тем не менее, основная цель "Вероны" сейчас – хрестоматийные 40 очков, которые обеспечат сохранение прописки в элите.

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон"

5 февраля, 22:45. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

"Шпоры" на волне положительных эмоций попытаются вырвать путевку в следующий раунд Кубка Англии. В воскресенье лондонцы одержали важную победу над "Манчестер Сити" и продолжают преследовать "Челси" в борьбе за место в ТОП-4 АПЛ. "Тоттенхэм" сыграл против "горожан" максимально эффективно – игра от обороны, труд и терпение, а затем два забитых в большинстве мяча. Снова счастлив и Жозе Моуринью! "Особенный" португалец шутил с прессой до и после дуэли с Гвардиолой, а в ходе поединка выдал театральный перфоманс в своем стиле. Зато "Саутгемптон" на выходных потерпел сокрушительное поражения от "Ливерпуля" (0:4), поэтому теперь Ральф Хазенхюттль вынужден сосредоточиться на быстром перестроении подопечных на другой турнир. Однако, безвольный разгром на "Энфилде" "святым" вряд ли удастся так быстро забыть. С другой стороны, матчи против "Тоттенхэма" "святым" в этом сезоне удаются. В первый день 2020-го они добыли минимальную победу дома, а в конце января вырвали ничью в кубковом поединке.

"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад"

6 февраля, 21:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

Всегда жаждущий трофеев Мадрид проэкзаменует своих "одноклубников" из Сан-Себастьяна. Зинедин Зидан после ничьей с "Барселоной", двух побед над "Атлетико" и победой в поединке с "Севильей" утвердился в категории топ-тактиков, поэтому теперь фанаты "сливочных" начинают осторожно мечтать о требле в мае. "Реал Сосьедад" – первая преграда на этом пути. "Бело-голубые" неплохо начали сезон, шли в зоне ЛЧ, но в последних пяти матчах Ла Лиги потерпели 3 поражений. Учитывая, что проиграли сан-себастьянцы "Леганесу", "Бетису" и "Вильярреалу", следует кивать на спад игровой формы. Чтобы надеяться на положительный результат в игре с нынешним "Реалом", Сосьедад нужен максимум от ведущих исполнителей – Виллиана Хосе, Оярсабаля, Исаака и, конечно же, арендованного у мадридцев Мартина Эдегора. Запредельная мотивация норвежца доказать, что он уже созрел к "галактикос" может стать движущей силой гостей на "Бернабеу".

"Атлетик" – "Барселона"

6 февраля, 23:00. Бильбао, "Сан Мамес"

В Бильбао "Барселона" попытается одержать первую за почти 2 года победу над "Атлетиком". Парадокс, но баски стали одним из самых неудобных оппонентов "блаугранас" на внутренней арене. После домашней победы над "львами" в марте 2018 "Барса" дважды сыграла вничью с "Атлетиком", а в августе вообще проиграла в Бильбао, пропустив шедевральный гол ножницами от суперветерана Адуриса. Лишней интриги противостоянию добавляет тяжелое привыкание каталонцев к идеям Кике Сетьена. Казалось бы, после пресного футбола Вальверде "Барселона" должна заиграть всеми цветами радуги после назначения поклонника Кройффа. А на деле банальной смены тренера для возвращения фирменного стиля оказалось мало. Звезды выглядят бледно на поле, выясняют отношения на тренировках, до сих пор не поверили до конца в вектор Сетьена. Тренеру нужно время, которого у него нет, а вылет из Копа дель Рей может стать началом конца в должности всей жизни.