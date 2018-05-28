На этой неделе Вальверде согласует с руководством "Барселоны" трансферные планы на лето

Теги барселонасамюэль умтити

На этой неделе Вальверде согласует с руководством "Барселоны" трансферные планы на летоНа этой неделе главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде согласует с руководством своего клуба трансферные планы на ближайшее лето.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, на встрече, которая состоится в ближайшие дни, наставник "сине-гранатовых" осудит с первыми лицами клуба список игроков, которые должны будут покинуть "Камп Ноу" и потенциальные приобретения.

Напомним, Умтити не намерен уходить из "Барселоны". | soccernews.ru

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