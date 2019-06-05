УЕФА приняла решение почтить память бывшего президента организации Леннарта Юханссона, который скончался накануне в возрасте 89 лет.

В связи с этим на этой неделе все матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания.

Напомним, что сегодня стартует финальный турнир Лиги Наций, также в пятницу начнётся очередной этап квалификации Евро-2020.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год, что является абсолютным рекордом. Его считают одним из создателей Лиги Чемпионов.

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