На Евгения Селезнева завели уголовное дело

Теги минайевгений селезнёв

На Евгения Селезнева завели уголовное делоФото: инстаграм Селезнева/Автор неизвестен

На украинского нападающего "Миная" Евгения Селезнева завели уголовное дело за угрозы в адрес представителя СМИ, сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

По информации источника, производство открыли по статье 345-1 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Отмечается, что рассмотрение этого дела перенесли из Киева в Ужгород, объяснив это тем фактом, что правонарушение произошло именно там.

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