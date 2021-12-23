На Евгения Селезнева завели уголовное дело
Фото: инстаграм Селезнева/Автор неизвестен
На украинского нападающего "Миная" Евгения Селезнева завели уголовное дело за угрозы в адрес представителя СМИ, сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.
По информации источника, производство открыли по статье 345-1 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста".
Отмечается, что рассмотрение этого дела перенесли из Киева в Ужгород, объяснив это тем фактом, что правонарушение произошло именно там.
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