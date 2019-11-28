На Евро-2020 могут появиться временные замены

Сегодня, 28 ноября, состоится ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций.

По информации Sky Sports, в ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос появления в матчах временных замен.

Предлагается дать тренерам возможность временно заменять игроков в случае подозрения на сотрясение мозга.

Если данная инициатива получит поддержку, временные замены могут появиться уже летом, в том числе на Евро-2020.

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