На Евро-2020 могут появиться временные замены
Сегодня, 28 ноября, состоится ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций.
По информации Sky Sports, в ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос появления в матчах временных замен.
Предлагается дать тренерам возможность временно заменять игроков в случае подозрения на сотрясение мозга.
Если данная инициатива получит поддержку, временные замены могут появиться уже летом, в том числе на Евро-2020.
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|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1