На Евро-2020 могут появиться временные замены

Теги чемпионат европы

На Евро-2020 могут появиться временные замены

Сегодня, 28 ноября, состоится ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций.

По информации Sky Sports, в ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос появления в матчах временных замен.

Предлагается дать тренерам возможность временно заменять игроков в случае подозрения на сотрясение мозга.

Если данная инициатива получит поддержку, временные замены могут появиться уже летом, в том числе на Евро-2020.

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