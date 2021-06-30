На Евро-2020 остался всего один представитель РПЛ
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал остался единственным представителем Российской Премьер-Лиги на чемпионате Европы.
Сборная Чехии пробилась в четвертьфинал и 3 июля сыграет с Данией.
23-летний Крал провел на Евро-2020 все четыре матча, но не отметился результативными действиями.
Изначально на турнире принимали участие 32 футболиста из чемпионата России.
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