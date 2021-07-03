На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой

Фото твиттер Евро-2020

В матчах Чемпионата Европы-2020 футболисты уже 24 раза отличились ударами головой.

Как сообщает Opta, это новый рекорд для отдельно взятого розыгрыша континентального первенства.

Сегодня число забитых головой мячей пополнил полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, открывший счёт в игре 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.

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