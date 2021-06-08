На Евро-2020 сыграют 32 представителя РПЛ. Это пятый показатель среди чемпионатов

РПЛ попала в топ-5 европейских лиг по числу представителей, которые получили вызов на Евро-2020.

На Евро-2020 сыграют 32 футболиста из РПЛ, десять из них - иностранцы.

Больше всего на турнир было вызвано игроков из АПЛ - 118. Из Бундеслиги 90 футболистов, из Серии А - 70, из Ла Лиги - 39.

Напомним, что Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля.

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