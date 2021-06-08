На Евро-2020 сыграют 32 представителя РПЛ. Это пятый показатель среди чемпионатов

Теги рплаплбундеслигасерия ала лига

На Евро-2020 сыграют 32 представителя РПЛ. Это пятый показатель среди чемпионатов

РПЛ попала в топ-5 европейских лиг по числу представителей, которые получили вызов на Евро-2020.

На Евро-2020 сыграют 32 футболиста из РПЛ, десять из них - иностранцы.

Больше всего на турнир было вызвано игроков из АПЛ - 118. Из Бундеслиги 90 футболистов, из Серии А - 70, из Ла Лиги - 39.

Напомним, что Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля.

Читайте также: Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" летом покинут три футболиста

"Зенит" летом покинут три футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов