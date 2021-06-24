На Евро-2020 забили больше автоголов,чем суммарно за пять предыдущих турниров

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На Евро-2020 забили больше автоголов,чем суммарно за пять предыдущих турниров

Фото твиттер Евро-2020

В последний игровой день группового этапа Евро-2020 число автоголов, забитых в турнире, достигло восьми.

В среду футболисты сборной Словакии дважды отправляли мяч в собственные ворота в матче с Испанией (0:5).

8 автоголов за один Чемпионат Европы - это аномальный результат. Об этом свидетельствует статистика. 

На Евро-2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 суммарно было забито 7 мячей в свои ворота. На Евро-2020 ещё сыграют 15 матчей.

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