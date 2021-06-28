На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько за все предыдущие чемпионаты Европы вместе взятые

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

На Евро-2020 забито уже девять голов в свои ворота. Столько же автоголов было забито за все предыдущие чемпионаты Европы вместе взятые.

На нынешнем континентальном первенстве автоголами отличились: Мерих Демирал (Турция) в матче с Италией (0:3), Матс Хуммельс (Германия) в матче с Францией (0:1), Войцех Щесны (Польша) в игре со Словакией (1:2), Рубен Диаш (Португалия) в поединке с Германией (2:4), Рафаэл Геррейру (Португалия) в той же встрече с Германией (2:4), Лукаш Градецки (Финляндия) в игре с Бельгией (0:2), Мартин Дубравка (Словакия) в матче с Испанией, Юрай Куцка (Словакия) в той же игре с Испанией (0:5), Педри (Испания) в поединке с Хорватией (3:3, овертайм).

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