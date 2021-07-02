На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы
В четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Испании и Швейцарии счёт был открыт благодаря автоголу.
После удара левого защитника "Фурии Рохи" Жорди Альбы мяч в собственные ворота срезал Денис Закария.
Это десятый автогол, забитый во время текущего розыгрыша континентального первенства.
Таким образом, по ходу Евро-2020 в свои ворота было забито больше мячей, чем за всю историю Чемпионатов Европы.
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|3
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|3
|6
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|4
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|3
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|3
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|3
|1