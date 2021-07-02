На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы

В четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Испании и Швейцарии счёт был открыт благодаря автоголу.

После удара левого защитника "Фурии Рохи" Жорди Альбы мяч в собственные ворота срезал Денис Закария.

Это десятый автогол, забитый во время текущего розыгрыша континентального первенства.

Таким образом, по ходу Евро-2020 в свои ворота было забито больше мячей, чем за всю историю Чемпионатов Европы.

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