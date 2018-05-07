На Фекира претендуют пять европейских топ-клубов

На полузащитника "Лиона" Набиля Фекира претендуют сразу пять европейских топ-клубов, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в услугах 24-летнего хавбека "ткачей" заинтересованы "Ливерпуль", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Лион".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" уже согласовал трансфер Фекира за 70 миллионов евро. | soccernews.ru