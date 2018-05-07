На Фекира претендуют пять европейских топ-клубов

Теги набиль фекирлионманчестер юнайтедливерпульарсенал лондонатлетико мадридчелси

На Фекира претендуют пять европейских топ-клубовНа полузащитника "Лиона" Набиля Фекира претендуют сразу пять европейских топ-клубов, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в услугах 24-летнего хавбека "ткачей" заинтересованы "Ливерпуль", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Лион".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" уже согласовал трансфер Фекира за 70 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов