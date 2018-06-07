На Феллаини появился неожиданный претендент

Теги аяксманчестер юнайтедмаруан феллаини

На Феллаини появился неожиданный претендентНа полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, который этим летом получит статус свободного агента, появился неожиданный претендент.

Так, по сведениям Calciomercato, заинтересованность в подписании 30-летнего хавбека "красных дьяволов" проявил амстердамский "Аякс". Руководство голландского гранда уже вышло на контакт с представителями бельгийца, чтобы обсудить его возможный переезд на "Амстердам-Арену".

В завершившемся сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на Де Лигта претендуют четыре европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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