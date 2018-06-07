На Феллаини появился неожиданный претендент

На полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, который этим летом получит статус свободного агента, появился неожиданный претендент.

Так, по сведениям Calciomercato, заинтересованность в подписании 30-летнего хавбека "красных дьяволов" проявил амстердамский "Аякс". Руководство голландского гранда уже вышло на контакт с представителями бельгийца, чтобы обсудить его возможный переезд на "Амстердам-Арену".

В завершившемся сезоне Феллаини забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на Де Лигта претендуют четыре европейских топ-клуба. | soccernews.ru