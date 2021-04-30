На финале Кубка России выступит группа "Пицца"

Фото: сайт РФС

Стал известен хедлайнер финала Кубка России между "Локомотивом" и "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Перед матчем "разогревать" болельщиков будет группа "Пицца". Концерт начнется в 19:00 на площади перед стадионом "Нижний Новгород".

"Группа не нуждается в представлении широкой публике, она быстро и прочно заняла уникальную музыкальную нишу и обрела многотысячную армию поклонников. "Пиццу" любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.

Выступление группы "Пицца" - лишь малая часть большой матчдэй программы, которую РФС готовит при поддержке Правительства Нижегородской области", - говорится в сообщении РФС.

Напомним, финальный поединок Кубка России по футболу "Локомотив" - "Крылья Советов" состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.