На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"

На форме "Спартака" в сезоне-2019/20 появится дата 20 октября 1982 года. В этот день в "Лужниках" произошла трагедия, которая унесла жизни 66 человек.

После окончания первого матча 1/16 Кубка УЕФА с "Харлемом"(2:0) при выходе со стадиона произошла давка, приведшая к многочисленным жертвам. По данным спартаковских фанатов, истинное число погибших составило около 200 человек.

С нового сезона на игровой форме «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года. pic.twitter.com/60yEnpS5gK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 июля 2019 г.

По итогам официального расследования были осуждены директор "Лужников" Виктор Кокрышев, главный комендант Юрий Панчихин, заместитель Кокрышева по фамилии Лыжин и майор милиции Семен Корягин. Кокрышев, Лыжин и Панчихин были осуждены за халатность и получили по три года тюрьмы, но первые двое попали под амнистию в честь 60-летия образования СССР, а Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован.

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