На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"

Теги спартак москва

На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"

На форме "Спартака" в сезоне-2019/20 появится дата 20 октября 1982 года. В этот день в "Лужниках" произошла трагедия, которая унесла жизни 66 человек.

После окончания первого матча 1/16 Кубка УЕФА с "Харлемом"(2:0) при выходе со стадиона произошла давка, приведшая к многочисленным жертвам. По данным спартаковских фанатов, истинное число погибших составило около 200 человек.

По итогам официального расследования были осуждены директор "Лужников" Виктор Кокрышев, главный комендант Юрий Панчихин, заместитель Кокрышева по фамилии Лыжин и майор милиции Семен Корягин. Кокрышев, Лыжин и Панчихин были осуждены за халатность и получили по три года тюрьмы, но первые двое попали под амнистию в честь 60-летия образования СССР, а Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован.

Не пропустите: Джикия оценил готовность "Спартака" к новому сезону. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов