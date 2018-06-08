На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ

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На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sportsmole, игрок попал в сферу интересов "Саутгемптона". Отмечается, что на трансфере настаивает тренер "святых" Марк Хьюз.

Напомним, что Алькасер входит в список футболистов, с которыми "Барселона" намерена расстаться этим летом.

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