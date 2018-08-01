На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ

Теги барселонапако алькасервест хэм юнайтед

На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛНа форварда каталонской "Барселоны" Пако Алькасера появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в услугах 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересован "Вест Хэм". "Молотобойцы" планируют уже в ближайшее время сделать предложение по игроку, которое, как ожидается может устроить каталонский гранд.

В прошлом сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за "Барселону".

Напомним,  "Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками. | soccernews.ru

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