На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
Экс-игрок "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил предложения от 13 различных клубов. Об этом сообщает The Telegraph.
29-летний футболист на данный момент является свободным агентом. Ему поступили предложения от клубов Европы, МЛС и Среднего Востока.
В футболисте заинтересованы "Бетис", "Болонья", "Марсель", "Бешикташ", "Атланта Юнайтед" и другие клубы.
На этой неделе Старридж примет решение о своем будущем. В минувшем сезоне футболист в 18 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16