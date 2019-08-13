На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов

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На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов

Экс-игрок "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил предложения от 13 различных клубов. Об этом сообщает The Telegraph.

29-летний футболист на данный момент является свободным агентом. Ему поступили предложения от клубов Европы, МЛС и Среднего Востока.

В футболисте заинтересованы "Бетис", "Болонья", "Марсель", "Бешикташ", "Атланта Юнайтед" и другие клубы.

На этой неделе Старридж примет решение о своем будущем. В минувшем сезоне футболист в 18 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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