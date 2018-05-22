На форварда "Шахтера" появился еще один претендент из РФПЛ

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На форварда "Шахтера" появился еще один претендент из РФПЛ

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Record, аргентинец близок к переходу в ЦСКА. Отметим, что предстоящим летом у игрока истекает соглашение с "горняками".

В этом сезоне Феррейра провел 42 игры, в которых отметился 30 голами.

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