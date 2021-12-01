На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
Фото: инстарам Габриэла Магальяэса/Автор неизвестен
Бразильский защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальяэс отразил нападение грабителей, которые проникли в гараж его дома, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, инцидент произошел в августе. Преступники напали на Габриэла и его друга, когда они возвращались домой ночью. Один из злоумышленников угрожал бразильцу битой и пытался заставить его отдать ключи от автомобиля, часы и телефон. Впрочем, Габриэл не испугался и ударил оппонента в лицо, а также сорвал с него кепку. Полиция провела анализ ДНК с кепки и сумела задержать преступника, который затем был приговорен к пяти годам тюрьмы.
23-летний Габриэл выступает за "Арсенал" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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