На "Газпром Арене" была установлена биометрическая система видеоидентификации лиц

Теги зенит санкт-петербург

На "Газпром Арене" была установлена биометрическая система видеоидентификации лиц

На "Газпром Арене" появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.

Технология установлена на турникетах при входе на первый ярус трибуны D, где располагается фанатский Вираж.

"Служба безопасности футбольного клуба "Зенит" обращает внимание, что проход на фанатский вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/20 в сектора первого яруса Трибуны D", - сообщает клуб.

Система будет активна уже завтра, 29 февраля, в день, когда состоится матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".

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