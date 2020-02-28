На "Газпром Арене" была установлена биометрическая система видеоидентификации лиц
На "Газпром Арене" появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.
Технология установлена на турникетах при входе на первый ярус трибуны D, где располагается фанатский Вираж.
"Служба безопасности футбольного клуба "Зенит" обращает внимание, что проход на фанатский вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/20 в сектора первого яруса Трибуны D", - сообщает клуб.
Система будет активна уже завтра, 29 февраля, в день, когда состоится матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".
А еще: "Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков| http://soccernews.ru
главное
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"
-
Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме
-
23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса
-
Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона
-
"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Лента новостей
-
"Спартак" проводит открытую тренировку в Тушино перед матчем с "Динамо"
-
Ари объяснил, реально ли его "Краснодару" бороться за чемпионство в РПЛ
-
Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020
-
Хавбек "Крыльев Советов" Сафа Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ
-
Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"
-
Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"
-
На "Газпром Арене" была установлена биометрическая система видеоидентификации лиц
-
Погба вернется к тренировкам в общей группе "МЮ" в начале следующей неделе
-
Слуцкий рассказал о несовершенствах системы подготовки футболистов в России
-
Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме
-
"Валенсия" отменила все командные мероприятия перед матчем с "Бетисом" из-за коронавируса
-
Маминов намерен подать в суд на "Актобе"
-
Слуцкий назвал лучшего российского вратаря
-
Шюррле пропустит несколько матчей "Спартака" из-за травмы
-
23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса
-
Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона
-
Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
-
Стал известен диагноз защитника "Манчестер Сити" Ляпорта
-
Кейн восстанавливается от травмы быстрее, чем ожидалось
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15