На главную трансферную цель "Спартака" Абдулайе Туре претендуют два клуба АПЛ

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На главную трансферную цель "Спартака" Абдулайе Туре претендуют два клуба АПЛ

На хавбека "Нанта" Абдулайе Туре претендуют два английских клуба. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, 26-летний футболист - является главной трансферной целью московского "Спартака".

По данным источника, в игроке также заинтересованы "Ньюкасл и "Астон Вилла".

За "Нант" клуб провел 134 матча, отметившись 7 голами и 8 ассистами.

Не пропустите: Хавбек "Нанта" Туре ответил на предложение "Спартака"| http://soccernews.ru
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