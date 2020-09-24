На главную трансферную цель "Спартака" Абдулайе Туре претендуют два клуба АПЛ
На хавбека "Нанта" Абдулайе Туре претендуют два английских клуба. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, 26-летний футболист - является главной трансферной целью московского "Спартака".
По данным источника, в игроке также заинтересованы "Ньюкасл и "Астон Вилла".
За "Нант" клуб провел 134 матча, отметившись 7 голами и 8 ассистами.
Не пропустите: Хавбек "Нанта" Туре ответил на предложение "Спартака"| http://soccernews.ru
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