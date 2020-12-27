На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века

Теги реал мадрид

На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 векаОфициальный твиттер опубликовал итоги премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший клуб XXI века" (период с 2001 по 2020 год).

Победу одержал мадридский "Реал".

Испанский гранд за этот период на его счету 7 чемпионств в Испании и 5 кубков Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне в испанской Ла Лиге мадридцы занимают 2 место, уступая "Атлетико" только по дополнительным показателям.

Читать также: Назван лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer Awards | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - Лучший игрок XXI века

Роналду - Лучший игрок XXI века

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов