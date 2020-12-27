На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века

Официальный твиттер опубликовал итоги премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший клуб XXI века" (период с 2001 по 2020 год).

Победу одержал мадридский "Реал".



Испанский гранд за этот период на его счету 7 чемпионств в Испании и 5 кубков Лиги Чемпионов.



В текущем сезоне в испанской Ла Лиге мадридцы занимают 2 место, уступая "Атлетико" только по дополнительным показателям.



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