На Глушакова появился еще один претендент из РПЛ

Тульский "Арсенал" может подписать хавбека "Спартака" Дениса Глушакова.

Напомним, что новое руководство "Спартака" намерено любым путем избавиться от футболиста. В случае расторжения контракта, Глушаков получит около 1,5 миллиона компенсации.

Отмечается, что "Арсенал" еще не вступал в переговоры по трансферу игрока.

В этом сезоне Глушаков провел 25 игр и отметился тремя забитыми мячами.

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