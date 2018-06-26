На Година появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов

На защитника мадридского "Атлетико" Диего Година появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов.

Так, по сведениям Manchester Evening News, заинтересованность в подписании 32-летнего бека "матрасников", главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус", проявил "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Годин забил 1 гол в 45 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля. | soccernews.ru