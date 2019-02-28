На голкипера "Аякса" претендует "Тоттенхэм" и "Арсенал"

Голкипер "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным издания, в 22-летнем футболисте заинтересованы "Тоттенхэм" и "Арсенал". Трансферная стоимость голкипера - 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, о том, что "Барселона" также претендует на игрока.

Онана является воспитанником академии Самюэля Это'о. В "Аякс" камерунец перешел в 2015 году. Контракт действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии вратарь участвовал в 33 матча, в которых пропустил 24 гола.

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