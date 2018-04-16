На голкипера "Барселоны" претендует три топ-клуба

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На голкипера "Барселоны" претендует три топ-клубаНа голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 28-летний вратарь "сине-гранатовых" входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Наполи" и мадридского "Атлетико".

Отметим, что контракт Силлессена с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года. В нем прописана сумма отступных за голландца в размере 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов выложить за тер Штегена 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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