На голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла Лиги

Теги реал мадридфрансиско касильясевильялеганес

На голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла ЛигиНа голкипера мадридского "Реала" Кико Касилью претендуют два клуба испанской Ла Лиги, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 31-летний вратарь "сливочных" может продолжить карьеру в "Севилье" или "Леганесе". Сам футболист предпочитает перебраться в стан первых.

В прошлом сезоне Касилья пропустил 18 мячей в 17 матчах за "Реал".

Напомним,  в субботу запланирована встреча агентов Модрича и руководства "Реала". | soccernews.ru

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