На голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла Лиги

На голкипера мадридского "Реала" Кико Касилью претендуют два клуба испанской Ла Лиги, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 31-летний вратарь "сливочных" может продолжить карьеру в "Севилье" или "Леганесе". Сам футболист предпочитает перебраться в стан первых.

В прошлом сезоне Касилья пропустил 18 мячей в 17 матчах за "Реал".

Напомним, в субботу запланирована встреча агентов Модрича и руководства "Реала". | soccernews.ru