На Головина появился претендент из АПЛ

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На Головина появился претендент из АПЛНа полузащитника московского ЦСКА Александра Головина появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star.

Так, по сведениям источника, побороться за 22-летнего хавбека армейцев намерен лондонский "Челси".

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Главными претендентами на него называются туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона".

Напомним, Варга высказался о шансах Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru

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