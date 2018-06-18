На Головина появился претендент из АПЛ

На полузащитника московского ЦСКА Александра Головина появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star.

Так, по сведениям источника, побороться за 22-летнего хавбека армейцев намерен лондонский "Челси".

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Главными претендентами на него называются туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона".

Напомним, Варга высказался о шансах Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru