На Головина претендуют два европейских гранда

На полузащитника московского ЦСКА Александра Головина претендуют два европейских гранда, информирует goal.com со ссылкой на sport24.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом борьбу за 21-летнего хавбека армейцев поведут лондонские "Арсенал" и "Челси". При этом в стане "аристократов" в подписании своего соотечественника заинтересован лично владелец клуба Роман Абрамович.

В нынешнем сезоне Головин забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за ЦСКА.

Напомним, ЦСКА определился с ценой на Головина. | soccernews.ru