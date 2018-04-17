На Головина претендуют два европейских гранда

Теги александр головинцска москвачелсиарсенал лондон

На Головина претендуют два европейских грандаНа полузащитника московского ЦСКА Александра Головина претендуют два европейских гранда, информирует goal.com со ссылкой на sport24.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом борьбу за 21-летнего хавбека армейцев поведут лондонские "Арсенал" и "Челси". При этом в стане "аристократов" в подписании своего соотечественника заинтересован лично владелец клуба Роман Абрамович.

В нынешнем сезоне Головин забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за ЦСКА.

Напомним, ЦСКА определился с ценой на Головина. | soccernews.ru

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