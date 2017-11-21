На Горетцку появился еще один претендент из числа топ-клубов

Теги манчестер ситишалькелеон горетцка

На Горетцку появился еще один претендент из числа топ-клубовПолузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка попал в сферу интересов английского  "Манчестер Сити".

Как информирует Sunday Mirror, "горожане" стали последним клубом, который проявил интерес к 22-летнему хавбеку "кобальтовых". Ранее перспективный игрок вошел в список возможных приобретений каталонской "Барселоны", мюнхенской "Баварии", туринского "Ювентуса", "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала".

В нынешнем сезоне Горетцка забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Шальке".

Напомним, "Манчестер Сити" в январе будет работать над трансфером защитника. | soccernews.ru

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