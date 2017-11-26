На Горетцку претендуют пять топ-клубов

На полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку претендуют сразу пять европейских топ-клубов.

Так, по сведениям Tuttosport, 22-летнего хавбека "кобальтовых", срок действия контракта которого с его клубом истекает летом 2018-го года, видеть в своих рядах желают мюнхенская "Бавария", каталонская "Барселона", английский "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал".

Напомним, вчера Горетцка помог "Шальке" совершить невероятный камбэк в матче против дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru