На Горетцку претендуют пять топ-клубов

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На Горетцку претендуют пять топ-клубовНа полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку претендуют сразу пять европейских топ-клубов.

Так, по сведениям Tuttosport, 22-летнего хавбека "кобальтовых", срок действия контракта которого с его клубом истекает летом 2018-го года, видеть в своих рядах желают мюнхенская "Бавария", каталонская "Барселона", английский "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал".

Напомним, вчера Горетцка помог "Шальке" совершить невероятный камбэк в матче против дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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