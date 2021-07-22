На Гризманна появились новые претенденты

Фото: инстаграм Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, за ситуацией с игроком следят ПСЖ и несколько клубов из АПЛ.

Напомним, что "Барса" может продать Гризманна, чтобы улучшить свое финансовое положение. Говорилось, что он может вернуться в "Атлетико".

В прошлом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 12 ассистов в 51 игре.

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