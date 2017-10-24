На Гризманна появился еще один претендент

На ведущего форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна появился еще один претендент, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, интерес к 26-летнему нападающему "матрасников", которого в своих рядах хотят видеть каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", проявляет также "Манчестер Сити". Летом "горожане" готовы будут заплатить за француза требуемые его клубом 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня в кубке лиги "Манчестер Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". | soccernews.ru