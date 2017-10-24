На Гризманна появился еще один претендент

Теги манчестер ситиатлетико мадридантуан гризманн

На Гризманна появился еще один претендентНа ведущего форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна появился еще один претендент, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, интерес к 26-летнему нападающему "матрасников", которого в своих рядах хотят видеть каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", проявляет также "Манчестер Сити". Летом "горожане" готовы будут заплатить за француза требуемые его клубом 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня в кубке лиги "Манчестер Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". | soccernews.ru

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