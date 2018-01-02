На Гризманна претендуют четыре европейских топ-клуба

Теги антуан гризманнатлетико мадридреал мадридпсжманчестер юнайтедбарселона

На Гризманна претендуют четыре европейских топ-клубаНа форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна претендуют сразу четыре европейских топ-клуба, информирует le10sport.

Так, по сведениям издания, следующим летом побороться за 26-летнего нападающего "матрасников" будут готовы английский "Манчестер Юнайтед", каталонская "Барселона", французский ПСЖ и земляки из "Реала".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за "Атлетико".

Напомним, Балаге не верит в подписание "Барселоной" Гризманна и Коутиньо. | soccernews.ru

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