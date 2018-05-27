На групповой стадии ЛЧ "Локомотив" избежал встречи с семью топ-клубами

На групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2018/2019 московский "Локомотив" избежал встречи с семью европейскими топ-клубами.

Так, при жеребьевке группового этапа ЛЧ "железнодорожники" попали в первую корзину, где также будут находиться мадридские "Реал" и "Атлетико", каталонская "Барселона", "Манчестер Сити", туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и ПСЖ.

Напомним, "Локомотив" нацелился на защитника "Уфы". | soccernews.ru