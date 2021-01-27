На Халка претендует сразу несколько клубов

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На Халка претендует сразу несколько клубовФорвард Халк, который в данное время является свободным агентом, может вернуться в чемпионат Бразилии. Как сообщает UOL Esporte, "Фламенго" начал переговоры с 34-летним бразильцем. 

Кроме того, в услугах нападающего заинтересованы и другие клубы. Среди прочих называются "Атлетико Минейро", "Бешикташ" и "Истанбул Башакшехир". Также, не против вернуть бывшего игрока и "Порту".

Напомним, Халк в РПЛ выступал за питерский "Зенит". Его последним клубом был китайский"Шанхай СИПГ".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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