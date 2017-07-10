На Хамеса появился третий претендент

Теги хамес родригесреал мадридпсжманчестер юнайтедбавария мюнхен

На Хамеса появился третий претендентНа полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса появился третий реальный претендент, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, вступить в борьбу с английским "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ за 25-летнего хавбека намерена мюнхенская "Бавария". В ближайшее время чемпион Германии планирует сделать официальное предложение по колумбийцу королевскому клубу.

Напомним, Хамес намерен сменить клуб в течение ближайших 48 часов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов