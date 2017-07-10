На Хамеса появился третий претендент

На полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса появился третий реальный претендент, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, вступить в борьбу с английским "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ за 25-летнего хавбека намерена мюнхенская "Бавария". В ближайшее время чемпион Германии планирует сделать официальное предложение по колумбийцу королевскому клубу.

Напомним, Хамес намерен сменить клуб в течение ближайших 48 часов. | soccernews.ru