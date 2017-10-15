На Хамеса претендуют три гранда из Серии А

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может покинуть Германию уже в январе.

Так, по сведениям испанской прессы, будущее 26-летнего хавбека в самом титулованном немецком клубе после смены главного тренера остается неясным. Поэтому вполне вероятно, что что колумбиец может не отработать до конца свое двухгодичное арендное соглашение с "Баварией".

Отметим, что Хамесом уже интересуются туринский "Ювентус" и два миланских гранда - "Интер" и "Милан".

Не пропустите: Хамес может продолжить карьеру в MLS. | soccernews.ru