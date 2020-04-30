На хавбека "Атлетико" Партея появился новый претендент

Хавбек "Атлетико" Томас Партей продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 26-летнего ганца заинтересована "Бавария". Ранее интерес к игроку также проявляли "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Напомним, что клаусула футболиста составляет 50 миллионов евро, однако "Атлетико" работает над ее увеличением.

В этом сезоне на счету Партея три гола и одна результативная передача в 35 играх.

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